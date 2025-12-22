Фонд бывшей структуры «Сбера» закрыл одну из крупнейших сделок на рынке складов

Фонд бывшей структуры «Сбера» закрыл одну из крупнейших сделок на рынке складовОн выкупил почти 150 000 кв. м в логопарке рядом с подмосковным Домодедовом
Фонд «Современный 9» под управлением УК «Современные фонды недвижимости» (СФН; ранее – «Сбер фонды недвижимости») приобрел складской комплекс площадью 148 000 кв. м на территории логистического парка «NK парк Домодедово 2» в Подмосковье. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель самой компании. Продавца этого актива он не назвал. Два консультанта, работавших с данным объектом, утверждают, что площади были выкуплены у девелопера комплекса – NK Group (ранее – PNK Group). Его представитель от комментариев отказался. В сентябре этого года газета «Коммерсантъ» сообщала, что в сделку войдет 118 000 кв. м, но в итоге она оказалась на четверть больше.
Покупатель мог заплатить за склады в Домодедове 12,5–13,5 млрд руб., знает один из консультантов, работавших с участниками транзакции. Независимый эксперт Станислав Ахмедзянов называет похожие цифры. Сама сделка, как отмечают директор департамента складской недвижимости Ricci Алексей Слепов и партнер NF Group Константин Фомиченко, стала одной из крупнейших на рынке логистической недвижимости в этом году. Сейчас рекорд принадлежит Central Properties, которая выкупила у бельгийской Ghelamco логопарк «Дмитровский» на 243 000 кв. м. Кроме того, еще один фонд СФН, по данным консультантов, стал владельцем складских комплексов «Обухово» на 109 000 кв. м в Подмосковье и «Саратов» (106 000 кв. м) в Саратовской области.