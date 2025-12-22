Фонд бывшей структуры «Сбера» закрыл одну из крупнейших сделок на рынке складов

Покупатель мог заплатить за склады в Домодедове 12,5–13,5 млрд руб., знает один из консультантов, работавших с участниками транзакции. Независимый эксперт Станислав Ахмедзянов называет похожие цифры. Сама сделка, как отмечают директор департамента складской недвижимости Ricci Алексей Слепов и партнер NF Group Константин Фомиченко, стала одной из крупнейших на рынке логистической недвижимости в этом году. Сейчас рекорд принадлежит Central Properties, которая выкупила у бельгийской Ghelamco логопарк «Дмитровский» на 243 000 кв. м. Кроме того, еще один фонд СФН, по данным консультантов, стал владельцем складских комплексов «Обухово» на 109 000 кв. м в Подмосковье и «Саратов» (106 000 кв. м) в Саратовской области.