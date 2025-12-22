«Сбер» и владелец Azimut Hotels Клячин нашли покупателя на крупный офис в Москве

«Сбер» и владелец Azimut Hotels Клячин нашли покупателя на крупный офис в МосквеНовым собственником «Даниловской мануфактуры» станет компания, близкая к бывшему партнеру Ксении Шойгу
АО «Управление активами» подало единственную заявку на участие в торгах по продаже 100% долей в ООО «Юг девелопмент» и прав требований к этому обществу на 16,7 млрд руб. Это следует из протокола, опубликованного на сайте Российского аукционного дома. В итоге процедура была признана несостоявшейся, но владелец этого общества – компания «КР плюс» (принадлежит Сбербанку и основателю гостиничной сети Azimut Hotels Александру Клячину) – сможет заключить с этим претендентом договор купли-продажи, сказано в материалах дела.
На балансе «Юг девелопмента» находится крупный деловой квартал «Даниловская мануфактура» (110 000 кв. м) на Варшавском шоссе. Стартовая стоимость лота составляла 17,1 млрд руб., но инвестор мог предложить за актив и меньше – вплоть до 12,3 млрд руб. «Управление активами» в итоге предложило минимальную цену за лот, сказано в протоколе.