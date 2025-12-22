«Сбер» и владелец Azimut Hotels Клячин нашли покупателя на крупный офис в Москве

АО «Управление активами» подало единственную заявку на участие в торгах по продаже 100% долей в ООО «Юг девелопмент» и прав требований к этому обществу на 16,7 млрд руб. Это следует из протокола, опубликованного на сайте Российского аукционного дома. В итоге процедура была признана несостоявшейся, но владелец этого общества – компания «КР плюс» (принадлежит Сбербанку и основателю гостиничной сети Azimut Hotels Александру Клячину) – сможет заключить с этим претендентом договор купли-продажи, сказано в материалах дела.