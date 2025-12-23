Турецкая Renaissance Development нашла претендента на торговые центры «Аура»

Производственное объединение «Металлист», которое занимается выпуском стройматериалов под брендом Grand Line, ведет переговоры с турецкой Renaissance Development о приобретении у нее торговых центров «Аура» в Сургуте и Ярославле. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками возможной транзакции. По их словам, сама сделка пока не закрыта, но она находится на высокой стадии развития. Другие детали они не уточнили. Запросы в Renaissance Development и Grand Line остались без ответов. Представитель CORE.XP, которая отвечает за реализацию этих комплексов, от комментариев отказалась.