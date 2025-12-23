Газета
Турецкая Renaissance Development нашла претендента на торговые центры «Аура»

Их планирует выкупить производитель стройматериалов Grand Line
Владислава Яровикова
ТАСС
ТАСС

Производственное объединение «Металлист», которое занимается выпуском стройматериалов под брендом Grand Line, ведет переговоры с турецкой Renaissance Development о приобретении у нее торговых центров «Аура» в Сургуте и Ярославле. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками возможной транзакции. По их словам, сама сделка пока не закрыта, но она находится на высокой стадии развития. Другие детали они не уточнили. Запросы в Renaissance Development и Grand Line остались без ответов. Представитель CORE.XP, которая отвечает за реализацию этих комплексов, от комментариев отказалась.

Ярославская «Аура» общей площадью 120 000 кв. м была построена в 2013 г. на месте архитектурного ансамбля Вознесенских казарм. Комплекс в Сургуте на 95 000 кв. м ввели в эксплуатацию в 2012 г. Рыночную стоимость обоих центров руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценивает в 16–17 млрд руб. Партнер NF Group Марина Малахатько говорит о 15–16 млрд руб.

