Турецкая Renaissance Development нашла претендента на торговые центры «Аура»Их планирует выкупить производитель стройматериалов Grand Line
Производственное объединение «Металлист», которое занимается выпуском стройматериалов под брендом Grand Line, ведет переговоры с турецкой Renaissance Development о приобретении у нее торговых центров «Аура» в Сургуте и Ярославле. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками возможной транзакции. По их словам, сама сделка пока не закрыта, но она находится на высокой стадии развития. Другие детали они не уточнили. Запросы в Renaissance Development и Grand Line остались без ответов. Представитель CORE.XP, которая отвечает за реализацию этих комплексов, от комментариев отказалась.
Ярославская «Аура» общей площадью 120 000 кв. м была построена в 2013 г. на месте архитектурного ансамбля Вознесенских казарм. Комплекс в Сургуте на 95 000 кв. м ввели в эксплуатацию в 2012 г. Рыночную стоимость обоих центров руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценивает в 16–17 млрд руб. Партнер NF Group Марина Малахатько говорит о 15–16 млрд руб.