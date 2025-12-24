Структура ПИК может построить еще один офис в Москве

Структура ПИК может построить еще один офис в МосквеВходящий в группу девелопер Forma договаривается о приобретении площадки рядом с Поклонной горой
Связанный с ГК ПИК девелопер Forma планирует построить на ул. Неверовского рядом с Поклонной горой новый бизнес-центр. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этой площадкой. По их словам, компания завершает сделку по приобретению 0,6 га по этому адресу. Эту информацию подтвердил один из партнеров ПИК, а также топ-менеджер компании, владеющей правами на участок в этом же районе. Продавца площадки они не раскрыли. В выписке из Росреестра он не указан. Представитель Forma от комментариев отказался.
На данной территории мэрия Москвы уже разрешила построить административно-деловой комплекс на 61 000 кв. м, следует из документов, опубликованных на сайте городской администрации. Правда, там указано, что площадка включена в программу комплексного развития территорий, которая предполагает также застройку 0,6 га, которые находятся напротив, через пр-т Багратиона, в Промышленном проезде. Там запланирован еще один бизнес-центр на 28 000 кв. м. Вероятно, Forma станет оператором этого проекта, говорят консультанты, впрочем, будет ли девелопер самостоятельно заниматься комплексом в Промышленном проезде или привлечет для этой цели партнера, им не известно.