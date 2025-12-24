Структура ПИК может построить еще один офис в Москве

Связанный с ГК ПИК девелопер Forma планирует построить на ул. Неверовского рядом с Поклонной горой новый бизнес-центр. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этой площадкой. По их словам, компания завершает сделку по приобретению 0,6 га по этому адресу. Эту информацию подтвердил один из партнеров ПИК, а также топ-менеджер компании, владеющей правами на участок в этом же районе. Продавца площадки они не раскрыли. В выписке из Росреестра он не указан. Представитель Forma от комментариев отказался.