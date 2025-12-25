На месте бывшего офиса Сбербанка в центре Москвы появится жилье или новый БЦ

На месте бывшего офиса Сбербанка в центре Москвы появится жилье или новый БЦВладельцем здания на Гоголевском бульваре стала группа ЛСР
Входящая в группу ЛСР компания «Специализированный застройщик «ЛСР. Квартал» выкупила у Сбербанка административное здание (1088 кв. м) на Гоголевском бульваре. Сделка, как следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости», была закрыта еще в августе этого года. Первым о смене собственника у этого объекта сообщил профильный Telegram-канал «Стройки – и точка». Представитель ЛСР факт покупки комплекса подтвердил, но от дальнейших комментариев отказался. Запрос в Сбербанк остался без ответа.
Здание на Гоголевском бульваре, судя по данным Росреестра, было построено в 1966 г. Изначально в нем располагался салон красоты. В 1990-х гг. его перестроили в административный комплекс, стилизовав под исторический объект. В прошлом году Сбербанк попытался продать его на открытых торгах, но найти покупателя тогда не удалось. Не увенчалась успехом и вторая попытка: она была предпринята уже в этом году.