На месте бывшего офиса Сбербанка в центре Москвы появится жилье или новый БЦ

Здание на Гоголевском бульваре, судя по данным Росреестра, было построено в 1966 г. Изначально в нем располагался салон красоты. В 1990-х гг. его перестроили в административный комплекс, стилизовав под исторический объект. В прошлом году Сбербанк попытался продать его на открытых торгах, но найти покупателя тогда не удалось. Не увенчалась успехом и вторая попытка: она была предпринята уже в этом году.