Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

На месте бывшего офиса Сбербанка в центре Москвы появится жилье или новый БЦ

Владельцем здания на Гоголевском бульваре стала группа ЛСР
Владислава Яровикова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Входящая в группу ЛСР компания «Специализированный застройщик «ЛСР. Квартал» выкупила у Сбербанка административное здание (1088 кв. м) на Гоголевском бульваре. Сделка, как следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости», была закрыта еще в августе этого года. Первым о смене собственника у этого объекта сообщил профильный Telegram-канал «Стройки – и точка». Представитель ЛСР факт покупки комплекса подтвердил, но от дальнейших комментариев отказался. Запрос в Сбербанк остался без ответа.

Здание на Гоголевском бульваре, судя по данным Росреестра, было построено в 1966 г. Изначально в нем располагался салон красоты. В 1990-х гг. его перестроили в административный комплекс, стилизовав под исторический объект. В прошлом году Сбербанк попытался продать его на открытых торгах, но найти покупателя тогда не удалось. Не увенчалась успехом и вторая попытка: она была предпринята уже в этом году.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте