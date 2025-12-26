Спрос на новостройки в России упал, несмотря на высокую активность в конце года

Число сделок с новостройками в городах-миллиониках за неполные 12 месяцев 2025 г. достигло 131 000 штук, по данным «Циана». Это, как подсчитали в компании, на 7% меньше к аналогичному периоду прошлого года. В сервисах «Яндекс недвижимость» и «Пульс продаж новостроек» говорят о 212 600 договорах долевого участия (ДДУ) в строительстве за январь – ноябрь в российских мегаполисах. Этот показатель на 10,5% отстает от результатов 11 месяцев 2024 г. В целом же по стране, согласно информации «Циана», спрос сократился только на 1% до 554 000 ДДУ против 23% годом ранее. Это подтверждают и в Macon. Число сделок с новостройками в стране выйдет на уровень 2024 г. и достигнет 565 000 единиц, говорит ее директор по исследованиям Ольга Змиевская.