Спрос на новостройки в России упал, несмотря на высокую активность в конце года

Спрос на новостройки в России упал, несмотря на высокую активность в конце годаЭто не помешало девелоперам поднять цены на квартиры
Число сделок с новостройками в городах-миллиониках за неполные 12 месяцев 2025 г. достигло 131 000 штук, по данным «Циана». Это, как подсчитали в компании, на 7% меньше к аналогичному периоду прошлого года. В сервисах «Яндекс недвижимость» и «Пульс продаж новостроек» говорят о 212 600 договорах долевого участия (ДДУ) в строительстве за январь – ноябрь в российских мегаполисах. Этот показатель на 10,5% отстает от результатов 11 месяцев 2024 г. В целом же по стране, согласно информации «Циана», спрос сократился только на 1% до 554 000 ДДУ против 23% годом ранее. Это подтверждают и в Macon. Число сделок с новостройками в стране выйдет на уровень 2024 г. и достигнет 565 000 единиц, говорит ее директор по исследованиям Ольга Змиевская.
Продажи жилья на «первичке», которые в первой половине этого года падали в связи с высокой ключевой ставкой, в тот период поддерживались исключительно семейной и IT-ипотекой, а также выплатами участникам СВО, говорит основатель компании Pinigina Consulting Светлана Пинигина. Но это все равно не компенсировало уход покупателей после завершения льготной программы для всех, констатирует директор по продукту девелопера «ОМ девелопмент» Диана Насирова.