Спрос на офисы в Москве по итогам 2025 года снизился минимум на треть

Спрос на офисы в Москве по итогам 2025 года снизился минимум на третьНо ставки аренды и стоимость помещений в бизнес-центрах все равно выросли
Общий объем сделок по аренде и продаже качественных офисов по итогам 2025 г. составит 1,4 млн кв. м, по данным консалтинговых компаний CORE.XP и IBC Real Estate. Таким образом, спрос на площади в столичных бизнес-центрах сократится год к году на 33–38%. Существенное падение числа сделок эксперты объясняют снижением деловой активности, дорогими кредитами и дефицитом площадей в готовых объектах. Влияет на ситуацию и высокая база предыдущих лет: многие компании еще в 2023–2024 гг. воспользовались возможностью расширить или обновить площади своих офисов, отмечает коммерческий директор O1 Properties Павел Барбашев. Тем не менее в целом поглощение остается умеренно высоким и опережает итоги 2014–2022 гг. в среднем на 27%, добавляет руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.
Спрос на офисы снижается на фоне высокого ввода новых объектов, отмечают консультанты. По данным на 18 декабря, в Москве завершили комплексы на 596 344 кв. м, утверждает руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership (CMWP) Полина Афанасьева. Это на 15% больше, чем было годом ранее. Белова считает, что по итогам 2025 г. суммарный объем нового строительства может достигнуть 753 000 кв. м (+28% год к году), правда, сохраняются риски переноса сроков ввода части центров.