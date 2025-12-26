Спрос на офисы в Москве по итогам 2025 года снизился минимум на треть

Общий объем сделок по аренде и продаже качественных офисов по итогам 2025 г. составит 1,4 млн кв. м, по данным консалтинговых компаний CORE.XP и IBC Real Estate. Таким образом, спрос на площади в столичных бизнес-центрах сократится год к году на 33–38%. Существенное падение числа сделок эксперты объясняют снижением деловой активности, дорогими кредитами и дефицитом площадей в готовых объектах. Влияет на ситуацию и высокая база предыдущих лет: многие компании еще в 2023–2024 гг. воспользовались возможностью расширить или обновить площади своих офисов, отмечает коммерческий директор O1 Properties Павел Барбашев. Тем не менее в целом поглощение остается умеренно высоким и опережает итоги 2014–2022 гг. в среднем на 27%, добавляет руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.