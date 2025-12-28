Газета
Главная / Недвижимость /

Владелец сети аптек «Ригла» нашел себе новый офис

Группа «Протек» выкупила у ФСК бизнес-центр в «Большом сити»
Владислава Яровикова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

ГК «Протек» выкупила у девелоперской группы ФСК бизнес-центр «Магистральная, 12» (также известен как «Лувр») на 18 700 кв. м (14 827 кв. м – арендуемая площадь), расположенный на 5-й Магистральной улице в «Большом сити». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим объектом. По их словам, сделка уже закрыта. В ГК «Протек» на запрос не ответили. Но в ФСК информацию о транзакции подтвердили, уточнив, что объект будет введен в эксплуатацию в первой половине 2026 г.

Компании, входящие в «Протек», разместят в этом комплексе своих сотрудников, говорит представитель продавца. Сама группа является одним из крупнейших фармацевтических и медицинских игроков в России. В нее входят сети аптек «Ригла», «Будь здоров», «Живика», «Здравсити», дистрибутор «ЦВ «Протек», медицинские центры «Атлас». Выручка основного юрлица группы – АО «ЦВ «Протек» по итогам 2024 г. составила 344,6 млрд руб., чистая прибыль – 2,4 млрд руб. Владелец холдинга – бизнесмен Вадим Якунин.

