Структура Сбербанка и владельца Azimut Hotels Клячина продала еще один актив

Структура Сбербанка и владельца Azimut Hotels Клячина продала еще один активДостраивать элитный жилой комплекс на территории делового квартала «Рассвет» на Пресне будут выходцы из Pioneer Group
Входящая в October Group компания «Октябрь в СВАО» выкупила у ООО «КР плюс» (принадлежит Сбербанку и владельцу Azimut Hotels Александру Клячину) фирму «СЗ «Малая Грузинская, 3.6», которая выступает девелопером клубного дома «Мюр и Мерилиз» рядом с деловым кварталом «Рассвет» в Столярном переулке на Пресне. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 24 декабря. Представитель Клячина и October Group от комментариев отказались. Запрос в Сбербанк остался без ответа.
«Мюр и Мерилиз» на 16 500 кв. м начинала строить KR Properties Клячина в 2023 г. Проект, как сообщал тогда стройкомплекс Москвы, включал в себя 98 квартир, коворкинг, фитнес-клуб, кинозал и детский клуб. Его планировалось сдать в эксплуатацию в 2025 г., но двумя годами ранее Замоскворецкий районный суд арестовал большую часть активов бизнесмена в рамках дела нефтяной компании «Русь-ойл». Генпрокуратура тогда посчитала, что акционеры последней (среди них был также бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин) уклонялись от уплаты налогов. Общая сумма претензий составляла 192,1 млрд руб. Позже суд взыскал с Клячина в доход государства объекты KR Properties.