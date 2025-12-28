Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Структура Сбербанка и владельца Azimut Hotels Клячина продала еще один актив

Достраивать элитный жилой комплекс на территории делового квартала «Рассвет» на Пресне будут выходцы из Pioneer Group
Владислава Яровикова
Алексей Даничев / РИА Новости
Алексей Даничев / РИА Новости

Входящая в October Group компания «Октябрь в СВАО» выкупила у ООО «КР плюс» (принадлежит Сбербанку и владельцу Azimut Hotels Александру Клячину) фирму «СЗ «Малая Грузинская, 3.6», которая выступает девелопером клубного дома «Мюр и Мерилиз» рядом с деловым кварталом «Рассвет» в Столярном переулке на Пресне. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 24 декабря. Представитель Клячина и October Group от комментариев отказались. Запрос в Сбербанк остался без ответа.

«Мюр и Мерилиз» на 16 500 кв. м начинала строить KR Properties Клячина в 2023 г. Проект, как сообщал тогда стройкомплекс Москвы, включал в себя 98 квартир, коворкинг, фитнес-клуб, кинозал и детский клуб. Его планировалось сдать в эксплуатацию в 2025 г., но двумя годами ранее Замоскворецкий районный суд арестовал большую часть активов бизнесмена в рамках дела нефтяной компании «Русь-ойл». Генпрокуратура тогда посчитала, что акционеры последней (среди них был также бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин) уклонялись от уплаты налогов. Общая сумма претензий составляла 192,1 млрд руб. Позже суд взыскал с Клячина в доход государства объекты KR Properties.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её