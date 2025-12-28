Структура Сбербанка и владельца Azimut Hotels Клячина продала еще один актив

«Мюр и Мерилиз» на 16 500 кв. м начинала строить KR Properties Клячина в 2023 г. Проект, как сообщал тогда стройкомплекс Москвы, включал в себя 98 квартир, коворкинг, фитнес-клуб, кинозал и детский клуб. Его планировалось сдать в эксплуатацию в 2025 г., но двумя годами ранее Замоскворецкий районный суд арестовал большую часть активов бизнесмена в рамках дела нефтяной компании «Русь-ойл». Генпрокуратура тогда посчитала, что акционеры последней (среди них был также бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин) уклонялись от уплаты налогов. Общая сумма претензий составляла 192,1 млрд руб. Позже суд взыскал с Клячина в доход государства объекты KR Properties.