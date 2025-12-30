На месте бывшего здания АТС на северо-западе Москвы появится технопарк

На месте бывшего здания АТС на северо-западе Москвы появится технопаркЕго строительством займется офисный девелопер West Wind Group
ООО «Крео» приобрело бывшие здания автоматической телефонной станции (АТС) на Тушинской улице на северо-западе Москвы. Как следует из выписки «Росреестра», с которой ознакомились «Ведомости», сделка была закрыта 24 декабря. По данным «СПАРК-Интерфакса», покупатель принадлежит владельцу девелопера West Wind Group Константину Мартынычеву. Он факт приобретения трех корпусов бывшей АТС подтвердил, уточнив, что их общая площадь составляет 11 065 кв. м.
Здания на Тушинской улице ранее принадлежали входившей в АФК «Система» компании «Бизнес недвижимость». В этом году последнюю выкупила группа «Эталон». А 8 декабря право собственности на этот комплекс перешло закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Крассула кэпитал» под управлением УК «Аурум инвестмент», следует из выписки Росреестра. Пайщики фонда неизвестны.