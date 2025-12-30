На месте бывшего здания АТС на северо-западе Москвы появится технопарк

ООО «Крео» приобрело бывшие здания автоматической телефонной станции (АТС) на Тушинской улице на северо-западе Москвы. Как следует из выписки «Росреестра», с которой ознакомились «Ведомости», сделка была закрыта 24 декабря. По данным «СПАРК-Интерфакса», покупатель принадлежит владельцу девелопера West Wind Group Константину Мартынычеву. Он факт приобретения трех корпусов бывшей АТС подтвердил, уточнив, что их общая площадь составляет 11 065 кв. м.