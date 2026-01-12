Газета
Главная / Недвижимость /

Доходный дом Молчанова – Коломейцева в центре Москвы может сменить владельца

Этот объект выставлен на продажу в рамках банкротства бывшей структуры основателя «Акадо»
Владислава Яровикова
ТАСС
ТАСС

Конкурсный управляющий ЗАО «Фирма «Гигабит» выставил на продажу принадлежащее этой организации трехэтажное здание на 2350 кв. м на Неглинной улице, 17/2, в центре Москвы. Соответствующее уведомление размещено на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Торги по этому объекту назначены на середину февраля.

Само здание, по данным сайта «Старая Москва», изначально являлось частью комплекса «Доходный дом Молчанова – Коломейцева» (или Молчанова – Маракушева), построенного в 1865–1870 гг. Там находилась одна из первых в российской столице отоларингологических лечебниц, а затем частная детская клиника. Основной корпус комплекса снесли еще в начале 2000-х гг., а на его месте построили гостиницу «Петр I». Оставшееся строение, как утверждает директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов, было реконструировано в 2009 г. в административный центр. Судя по документам, оно не является памятником, но считается ценным градоформирующим объектом.

