Доходный дом Молчанова – Коломейцева в центре Москвы может сменить владельца

Само здание, по данным сайта «Старая Москва», изначально являлось частью комплекса «Доходный дом Молчанова – Коломейцева» (или Молчанова – Маракушева), построенного в 1865–1870 гг. Там находилась одна из первых в российской столице отоларингологических лечебниц, а затем частная детская клиника. Основной корпус комплекса снесли еще в начале 2000-х гг., а на его месте построили гостиницу «Петр I». Оставшееся строение, как утверждает директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов, было реконструировано в 2009 г. в административный центр. Судя по документам, оно не является памятником, но считается ценным градоформирующим объектом.