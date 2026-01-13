Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Партнер гендиректора «Россетей» приобрел офисный центр на Варшавском шоссе

На месте этого объекта, скорее всего, будет построен жилой комплекс
Владислава Яровикова
Агрико
Агрико

Агропромышленная группа «Агрико» (ГК «Агрико») продала принадлежавший ей одноименный бизнес-центр на 9332 кв. м на Варшавском шоссе. Как следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости», новым собственником этого объекта с 26 декабря 2025 г. является компания «Гранд билдинг». По данным «СПАРК-Интерфакса», она была создана в июне прошлого года бизнесменом Андреем Бокшей. Связаться с ним не удалось. Запрос в одну из его организаций остался без ответа. В ГК «Агрико» на запрос также не ответили.

Бокша – бывший партнер целого ряда крупных московских девелоперов. В частности, он выступал соинвестором нескольких проектов Capital Group, среди которых ILove в районе ст. м. «Алексеевская» и Bauman House на ул. Новая Дорога (оба в итоге проданы «Кортросу»). Совладельцем компаний, которые занимались этими объектами, был также генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин. Кроме того, Бокша планировал вместе с группой ЛСР построить крупный жилой комплекс на 155 000 кв. м на ул. Обручева, но в итоге из этого проекта вышел.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь