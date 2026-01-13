Партнер гендиректора «Россетей» приобрел офисный центр на Варшавском шоссе

Агропромышленная группа «Агрико» (ГК «Агрико») продала принадлежавший ей одноименный бизнес-центр на 9332 кв. м на Варшавском шоссе. Как следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости», новым собственником этого объекта с 26 декабря 2025 г. является компания «Гранд билдинг». По данным «СПАРК-Интерфакса», она была создана в июне прошлого года бизнесменом Андреем Бокшей. Связаться с ним не удалось. Запрос в одну из его организаций остался без ответа. В ГК «Агрико» на запрос также не ответили.