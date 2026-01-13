Партнер гендиректора «Россетей» приобрел офисный центр на Варшавском шоссе

Партнер гендиректора «Россетей» приобрел офисный центр на Варшавском шоссеНа месте этого объекта, скорее всего, будет построен жилой комплекс
Агропромышленная группа «Агрико» (ГК «Агрико») продала принадлежавший ей одноименный бизнес-центр на 9332 кв. м на Варшавском шоссе. Как следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости», новым собственником этого объекта с 26 декабря 2025 г. является компания «Гранд билдинг». По данным «СПАРК-Интерфакса», она была создана в июне прошлого года бизнесменом Андреем Бокшей. Связаться с ним не удалось. Запрос в одну из его организаций остался без ответа. В ГК «Агрико» на запрос также не ответили.
Бокша – бывший партнер целого ряда крупных московских девелоперов. В частности, он выступал соинвестором нескольких проектов Capital Group, среди которых ILove в районе ст. м. «Алексеевская» и Bauman House на ул. Новая Дорога (оба в итоге проданы «Кортросу»). Совладельцем компаний, которые занимались этими объектами, был также генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин. Кроме того, Бокша планировал вместе с группой ЛСР построить крупный жилой комплекс на 155 000 кв. м на ул. Обручева, но в итоге из этого проекта вышел.