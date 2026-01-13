ГК «Самолет» отказалась от строительства крупного жилого комплекса в Раменках

ГК «Самолет» отказалась от строительства крупного жилого комплекса в РаменкахТеперь его возведением будет заниматься Upside Development
Входящая в группу «Самолет» компания «Самолет две столицы» вышла из проекта жилого комплекса на Мосфильмовской улице в Раменках. По данным «СПАРК-Интерфакса», она продала специализированного застройщика «РМ-1», которому принадлежат права на реализацию этого объекта, связанной с Upside Development фирме «Апсайд С». Сделка была закрыта 28 декабря. Представители сторон от комментариев отказались. Площадка на 2,94 га на Мосфильмовской улице, как следует из информации на сайте столичной мэрии, внесена в программу Комплексного развития территорий. Изначально на участке находился гаражный комплекс, теперь же там можно будет построить 106 706 кв. м недвижимости, из которых 98 860 кв. м – жилье, остальное придется на общественно-деловой комплекс.
Условия сделки стороны не разглашают. Руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский оценивает стоимость площадки в 6–8 млрд руб. Директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев говорит о 10 млрд руб. Руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева приводит похожие цифры – 10–12 млрд руб. Еще 20–25 млрд руб., по мнению управляющего партнера IBC Global Станислава Ахмедзянова, придется вложить в строительство проекта. Но эти затраты окупятся, выручка от продажи жилья превысят 55 млрд руб., рассуждает эксперт. Основатель компании Pinigina Consulting Светлана Пинигина допускает, что она будет еще больше – 67 млрд руб. в случае реализации комплекса бизнес-класса и 89 млрд руб. при возведении премиального проекта. Кроме того, девелопер, по ее словам, сможет увеличить этот показатель за счет реализации коммерческой недвижимости.