ГК «Самолет» отказалась от строительства крупного жилого комплекса в Раменках

Входящая в группу «Самолет» компания «Самолет две столицы» вышла из проекта жилого комплекса на Мосфильмовской улице в Раменках. По данным «СПАРК-Интерфакса», она продала специализированного застройщика «РМ-1», которому принадлежат права на реализацию этого объекта, связанной с Upside Development фирме «Апсайд С». Сделка была закрыта 28 декабря. Представители сторон от комментариев отказались. Площадка на 2,94 га на Мосфильмовской улице, как следует из информации на сайте столичной мэрии, внесена в программу Комплексного развития территорий. Изначально на участке находился гаражный комплекс, теперь же там можно будет построить 106 706 кв. м недвижимости, из которых 98 860 кв. м – жилье, остальное придется на общественно-деловой комплекс.