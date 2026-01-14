Ввод новых гостиниц в Москве в 2025 году упал почти на треть

Ввод новых гостиниц в Москве в 2025 году упал почти на третьЭто результат высокой конкуренции и рекордных открытий годом ранее
В 2025 г. в Москве были введены три гостиницы («3–5 звезд») и один апарт-отель совокупно на 712 номеров. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это на 29,6% меньше, чем было годом ранее. Такая же информация и у CORE.XP. В Commonwealth Partnership (CMWP) говорят, что в российской столице в прошлом году было сдано на 11,2% номеров меньше, чем в 2024 г., но они не учитывают несетевые объекты, а также апарт-отели. По ее подсчетам, за 12 месяцев было открыто три комплекса на 691 комнату. Nikoliers сообщает о вводе 714 номеров в новых объектах. В IBC Real Estate за 2025 г. насчитали примерно 700 лотов в столичных гостиницах, при этом там полагают, что этот показатель вырос на 9% относительно предыдущего года.
Среди запущенных в 2025 г. отелей представитель NF Group называет Palmira Art Hotel («4 звезды», 228 номеров) на 4-й Магистральной улице, Cosmos Selection Arbat («4 звезды», 242 комнаты), 3-звездочный «Azimut отель Сколково» на 224 номера и бутик апарт-отель «Окно» (21 номер) на Петровке. По его словам, общее предложение качественных средств размещения в столице по итогам прошедшего года достигло 128 объектов совокупным номерным фондом 26 700 единиц. При этом средний размер новой гостиницы увеличился со 130 номеров в 2024 г. до 275 номеров в 2025 г., что отражает тенденцию к реализации более емких комплексов, уточняет руководитель направления стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко.