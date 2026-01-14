Ввод новых гостиниц в Москве в 2025 году упал почти на треть

В 2025 г. в Москве были введены три гостиницы («3–5 звезд») и один апарт-отель совокупно на 712 номеров. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это на 29,6% меньше, чем было годом ранее. Такая же информация и у CORE.XP. В Commonwealth Partnership (CMWP) говорят, что в российской столице в прошлом году было сдано на 11,2% номеров меньше, чем в 2024 г., но они не учитывают несетевые объекты, а также апарт-отели. По ее подсчетам, за 12 месяцев было открыто три комплекса на 691 комнату. Nikoliers сообщает о вводе 714 номеров в новых объектах. В IBC Real Estate за 2025 г. насчитали примерно 700 лотов в столичных гостиницах, при этом там полагают, что этот показатель вырос на 9% относительно предыдущего года.