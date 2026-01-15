На месте старого бизнес-центра на Таганке может появиться новый офис или жилье

Здание на Крутицкой набережной, по данным Росреестра, было построено в 1999 г. Сейчас оно используется как офисный комплекс. В 2019 г. мэрия Москвы подала иск в столичный арбитраж с требованием признать этот объект самовольной постройкой, подлежащей сносу. Но суд в итоге это заявление оставил без удовлетворения. Рыночную стоимость здания руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский оценивает в 180 млн руб. Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов допускает, что сумма сделки была выше – 330–390 млн руб. Директор департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group Виктория Петрова говорит о 350–450 млн руб.