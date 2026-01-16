Московские девелоперы не смогли сдать половину заявленных на 2025 год офисов

Столичные девелоперы по итогам 2025 г. отложили ввод 693 000 кв. м офисных площадей. Об этом говорится в исследовании CORE.XP. По ее данным, это примерно половина (49,6%) от всех анонсированных в начале прошлого года проектов. Как отмечает руководитель департамента офисной недвижимости этой компании Ирина Хорошилова, это самый высокий показатель с 2015 г. как по площади, так и по доле. Для сравнения: годом ранее были перенесены сроки завершения строительства бизнес-центров на 457 000 кв. м, а это 44% от всех заявленных на начало того года объектов.