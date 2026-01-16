Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Московские девелоперы не смогли сдать половину заявленных на 2025 год офисов

Это результат дефицита рабочей силы, сложных согласований и низких продаж
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Столичные девелоперы по итогам 2025 г. отложили ввод 693 000 кв. м офисных площадей. Об этом говорится в исследовании CORE.XP. По ее данным, это примерно половина (49,6%) от всех анонсированных в начале прошлого года проектов. Как отмечает руководитель департамента офисной недвижимости этой компании Ирина Хорошилова, это самый высокий показатель с 2015 г. как по площади, так и по доле. Для сравнения: годом ранее были перенесены сроки завершения строительства бизнес-центров на 457 000 кв. м, а это 44% от всех заявленных на начало того года объектов.

Об антирекорде 2025 г. говорят и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. Например, по информации Ricci, в среднем каждый год переносится ввод порядка 40% бизнес-центров, но в этот раз, как утверждает ее партнер Дмитрий Жидков, застройщики не смогли закончить 55,5% объектов – 682 000 кв. м из 1,23 млн кв. м. По информации партнера Bright Rich | Corfac International Сигуш Бабоян, в 2025 г. из 1,05 млн кв. м офисов достроили только 705 000 кв. м, т. е. примерно на треть меньше. Годом ранее таких комплексов было лишь 18%, или 125 000 кв. м, напоминает она.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её