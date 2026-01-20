Инвестиции в коммерческую недвижимость по итогам 2025 года упали почти на 25%

Совокупные инвестиции в недвижимость и землю под строительство по итогам 2025 г. составили 1,18 трлн руб. Об этом говорится в исследовании Nikoliers. По ее данным, это на 22,1% меньше, чем было годом ранее. Тем не менее, по словам руководителя департамента рынков капитала этой компании Дениса Платова, это второй крупнейший показатель за всю историю рынка. Больше было только в 2024 г.: тогда на приобретение площадок, офисов, торговых центров, складов было потрачено 1,518 трлн руб.