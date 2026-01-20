Инвестиции в коммерческую недвижимость по итогам 2025 года упали почти на 25%Вложения снизились по всем сегментам, кроме отелей
Совокупные инвестиции в недвижимость и землю под строительство по итогам 2025 г. составили 1,18 трлн руб. Об этом говорится в исследовании Nikoliers. По ее данным, это на 22,1% меньше, чем было годом ранее. Тем не менее, по словам руководителя департамента рынков капитала этой компании Дениса Платова, это второй крупнейший показатель за всю историю рынка. Больше было только в 2024 г.: тогда на приобретение площадок, офисов, торговых центров, складов было потрачено 1,518 трлн руб.
Похожие выводы и у других консультантов. Например, согласно статистике IBC Real Estate, вложения за год сократились на 29% до 935 млрд руб. Результат прошлого года сопоставим с 2023 г., уточняет представитель этой компании. Разница в цифрах объясняется различиями в подсчетах вложений в участки. Nikoliers учитывает приобретение площадок под жилье и производственные объекты (на них потрачено 441 млрд руб.), а IBC Real Estate – только первое (189 млрд руб.). Представитель последней компании называет такие итоги минимальными с 2021 г.