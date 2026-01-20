Структура Газпромбанка закрыла одну из крупнейших сделок на рынке офисов

Структура Газпромбанка закрыла одну из крупнейших сделок на рынке офисовОна стала владельцем строящегося в Лужниках бизнес-центра
Входящая в группу «Газпромбанк» компания «Газпромбанк лизинг» выкупила у ГК «Абсолют» Александра Светакова 57 300 кв. м в строящемся бизнес-центре на территории многофункционального комплекса Luzhniki Collection на Лужнецкой набережной. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одной из ее сторон. По его словам, сама транзакция была закрыта еще в конце 2025 г. Другие детали он не уточнил. Запрос в «Газпромбанк лизинг» остался без ответа. Представители ГК «Абсолют» и IBC Real Estate, которую собеседники «Ведомостей» называют консультантом данной сделки, от комментариев отказались.
О том, что «Газпромбанк лизинг» намерен приобрести площади в Luzhniki Collection, в апреле 2025 г. сообщала газета «Коммерсантъ». Но тогда речь шла о двух зданиях на 37 900 кв. м, а в итоге размер транзакции оказался в 1,5 раза больше. Партнер NF Group Марина Малахатько связывает это с изменением конечных целей покупателей. Она допускает, что Газпромбанк может перевести в этот объект и другие свои подразделения. С ней согласен и управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. По его словам, компания, вероятно, решила воспользоваться возможностью и консолидировать дополнительные помещения в данном объекте.