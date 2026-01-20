Структура Газпромбанка закрыла одну из крупнейших сделок на рынке офисов

О том, что «Газпромбанк лизинг» намерен приобрести площади в Luzhniki Collection, в апреле 2025 г. сообщала газета «Коммерсантъ». Но тогда речь шла о двух зданиях на 37 900 кв. м, а в итоге размер транзакции оказался в 1,5 раза больше. Партнер NF Group Марина Малахатько связывает это с изменением конечных целей покупателей. Она допускает, что Газпромбанк может перевести в этот объект и другие свои подразделения. С ней согласен и управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. По его словам, компания, вероятно, решила воспользоваться возможностью и консолидировать дополнительные помещения в данном объекте.