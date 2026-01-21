Предложение массовых новостроек в старой Москве за год сократилось в два раза

Предложение массовых новостроек в старой Москве за год сократилось в два разаБюджетные проекты быстрее раскупаются, но строить их девелоперам стало экономически невыгодно
Предложение новостроек массового сегмента от коммерческих застройщиков на территории старой Москве в 2025 г. сократилось на 54% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в исследовании компании «Метриум». По данным компании, в декабре на рынке было представлено примерно 9500 лотов в 76 проектах: 8500 квартир и 1000 апартаментов. При этом, как отмечает ее управляющий директор Руслан Сырцов, общий объем экспозиции на первичном рынке с учетом всех классов жилья за то же время снизился лишь на 25,7% до 38 800 лотов: 34 800 квартир и 4000 апартаментов.
Похожая информация и у других опрошенных «Ведомостями» участников рынка. По оценке системы BnMap.pro, число квартир в новостройках комфорт-класса по итогам прошлого года сократилось на 44,8% до 13 200 шт., правда, этот сервис учитывает и лоты от столичного Фонда реновации. В целом же предложение по всем сегментам упало на 24,7% до 39 300 квартир и апартаментов. По информации «НДВ супермаркет недвижимости», в конце 2025 г. на первичном рынке старой Москвы продавалось 12 500 недорогих лотов общей площадью 639 300 кв. м. За год объем экспозиции уменьшился на 39,3 и 32,2% соответственно, отмечает руководитель департамента аналитики и консалтинга этой компании Елена Чегодаева.