Предложение массовых новостроек в старой Москве за год сократилось в два раза

Предложение новостроек массового сегмента от коммерческих застройщиков на территории старой Москве в 2025 г. сократилось на 54% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в исследовании компании «Метриум». По данным компании, в декабре на рынке было представлено примерно 9500 лотов в 76 проектах: 8500 квартир и 1000 апартаментов. При этом, как отмечает ее управляющий директор Руслан Сырцов, общий объем экспозиции на первичном рынке с учетом всех классов жилья за то же время снизился лишь на 25,7% до 38 800 лотов: 34 800 квартир и 4000 апартаментов.