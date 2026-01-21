Доля свободных помещений в стрит-ритейле в Москве достигла доковидного минимума

Доля вакантных помещений в сегменте стрит-ритейла на 12 основных торговых улицах Москвы по итогам 2025 г. составила 7,2%: свободным оставался лишь 71 блок. Об этом сообщает консалтинговая компания IBC Real Estate. По ее данным, по сравнению с позапрошлым годом данный показатель опустился на 1,1 процентного пункта (п. п.).