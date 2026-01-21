Газета
Доля свободных помещений в стрит-ритейле в Москве достигла доковидного минимума

Это связано в том числе с дефицитом нового предложения
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Доля вакантных помещений в сегменте стрит-ритейла на 12 основных торговых улицах Москвы по итогам 2025 г. составила 7,2%: свободным оставался лишь 71 блок. Об этом сообщает консалтинговая компания IBC Real Estate. По ее данным, по сравнению с позапрошлым годом данный показатель опустился на 1,1 процентного пункта (п. п.).

Похожие цифры приводят и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. Директор департамента направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина оценивает вакансию в этом сегменте по итогам 2025 г. в 4,9%.

