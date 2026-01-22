Газета
Главная / Недвижимость /

В Покровском-Стрешневе появится крупный многофункциональный комплекс

Его строительством займется MR Group
Владислава Яровикова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Мэрия Москвы разрешила построить на двух участках на 2,9 га на Тушинской улице в Покровском-Стрешневе крупный многофункциональный комплекс, его общая площадь составит 122 359 кв. м. Это следует из свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительных решений этого проекта, опубликованного на сайте столичного правительства. Там сказано, что на площадке появится 32-этажный офис с торгово-развлекательным центром.

В качестве одного из заявителей в документе указано входящее в MR Group ООО «Бизнес контакт». Эта компания еще в 2023 г. выкупила на аукционе участки по этому адресу, заплатив за них 722 млн руб. Тогда консультанты считали, что она планирует возвести там жилой комплекс в рамках масштабной застройки расположенной рядом территории Московского машиностроительного предприятия им. Чернышева на Вишневой улице, этот завод занимает в общей сложности 60 га. MR Group выкупила его в 2021 г. за 11 млрд руб. Там может появиться в общей сложности около 2 млн кв. м недвижимости, говорили эксперты.

