Элитные квартиры в готовых домах Москвы за год практически не подорожали

Похожие данные приводит и компания «Intermark городская недвижимость». Согласно ее подсчетам, цены предложения выросли на 5,3%: с 1,50 млн руб. в декабре 2024 г. до 1,58 млн руб. в конце 2025 г. Point Estate, как и Kalinka Ecosystem, оценивает среднюю стоимость элитного лота в 1,5 млн руб. за 1 кв. м по итогам 2025 г. Однако, по словам директора по продажам этого агентства недвижимости Романа Амелина, это на 10–12% выше, чем годом ранее. При этом на первичном рынке средняя цена метра, по статистике Point Estate, выросла примерно на 25–35% к 2024 г. и достигла 2,6–3,1 млн руб. У NF Group, правда, более сдержанные оценки: +13% за год до 2,2 млн руб. за 1 кв. м.