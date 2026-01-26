В Раменках появится еще один крупный бизнес-центр

В Раменках появится еще один крупный бизнес-центрЭто будет второй проект такого формата «Донстроя» за последнее время
Девелопер «Донстрой» планирует построить рядом с жилыми комплексами «Река», «Событие» и «Огни» в Раменках 33-этажный бизнес-центр класса А общей площадью 81 500 кв. м. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самой компании. О проекте также знают два консультанта, работавшие с ней. Комплекс будет вмещать в себя 4000 человек, уточняют в «Донстрое». Там также добавляют, что это будет второй офисный объект в портфеле застройщика, заявленный за последнее время. В прошлом году компания получила разрешение на строительство еще одного бизнес-центра, на 22 900 кв. м, на ул. Лобачевского.
Инвестиции в новый комплекс в Раменках партнер Bright Rich | Corfac International Сигуш Бабоян оценивает в 14,6–15,5 млрд руб. (из расчета 180 000–190 000 руб. за 1 кв. м). Директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов считает, что затраты будут выше – около 24 млрд руб. Старший директор департамента оценки и консалтинга Commonwealth Partnership Антон Калистратов говорит о 18–22 млрд руб.