Продажи новостроек выросли в старой Москве, но упали в новой

Новостройки в старых границах российской столицы в 2025 г. продавались намного лучше, чем в новой Москве, по данным сервиса «Пульс продаж новостроек». По словам его представителя, в первом случае за 12 месяцев число зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) выросло на 2% до 58 000 шт., хотя по площади объемы реализации упали на 0,5% до более чем 3,1 млн кв. м. В новой же Москве, по оценкам сервиса, Росреестр оформил 22 400 ДДУ более чем на 1 млн кв. м, но это на 9,5 и 9,9% меньше, чем было годом ранее. В целом же по всей столице количество сделок с новостройками в 2025 г. сократилось на 2%, по данным Росреестра.