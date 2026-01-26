Газета
Главная / Недвижимость /

Продажи новостроек выросли в старой Москве, но упали в новой

В ТиНАО стали меньше строить, а многие объекты находятся далеко от метро, объясняют эксперты
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Новостройки в старых границах российской столицы в 2025 г. продавались намного лучше, чем в новой Москве, по данным сервиса «Пульс продаж новостроек». По словам его представителя, в первом случае за 12 месяцев число зарегистрированных договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) выросло на 2% до 58 000 шт., хотя по площади объемы реализации упали на 0,5% до более чем 3,1 млн кв. м. В новой же Москве, по оценкам сервиса, Росреестр оформил 22 400 ДДУ более чем на 1 млн кв. м, но это на 9,5 и 9,9% меньше, чем было годом ранее. В целом же по всей столице количество сделок с новостройками в 2025 г. сократилось на 2%, по данным Росреестра.

При этом в декабре в старых границах города показатели прибавили 35,8% (7500 транзакций) и 5,8% (367 500 кв. м). В новой Москве ажиотажа не было: за месяц продажи просели на 8,4% (до 2200 ДДУ) и на 2,9% (до 98 900 кв. м).

