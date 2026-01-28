Московские новостройки в прошлом году подорожали в 2 раза больше подмосковных

Средняя стоимость квартир в новостройках в старой Москве в 2025 г. по итогам сделок составила 512 000 руб. за 1 кв. м, в новой – 269 400 руб. за «квадрат», по данным системы BnMap.pro. Ее представитель уточняет, что по сравнению с предыдущим годом цены выросли на 12,1 и 11% соответственно. При этом первичка в Подмосковье подорожала всего на 5,8%, достигнув 201 300 руб., говорит собеседник «Ведомостей». Он также напоминает, что в 2024 г. ситуация немного отличалась. Тогда сильнее всего увеличилась стоимость строящихся домов, расположенных в старых границах столицы (+20%), а вот на 2-м месте была Московская область (+9,4%). В новой Москве новостройки тогда прибавили в цене лишь 6,5%. Похожая тенденция, по словам представителя BnMap.pro, наблюдалась и в 2023 г.: такие квартиры подорожали на 15,5, 8,2 и 3,7% соответственно.