Wildberries арендовала площади «Всеинструменты.ру» в логопарке Подмосковья

Wildberries арендовала площади «Всеинструменты.ру» в логопарке ПодмосковьяСделка в итоге оказалась почти в 1,5 раза меньше, чем считалось ранее
Маркетплейс Wildberries закрыл сделку по аренде складского комплекса на 84 000 кв. м в индустриальном комплексе «Обухово» на Горьковском шоссе в Подмосковье. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с ее участниками. По их словам, это случилось в самом конце прошедшего года. Представитель Wildberries эту информацию подтвердил. Он говорит, что этот объект позволит укрепить логистическую инфраструктуру компании в Московском регионе и обеспечит скорость доставки товаров до потребителей. Сам склад принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости под управлением УК «Современные фонды недвижимости» (ранее «Сбер фонды недвижимости»). Запрос в эту компанию остался без ответа. Представитель IBC Real Estate, которую участники рынка называют консультантом этой транзакции, от комментариев отказался.
«Обухово» общей площадью порядка 385 000 кв. м было построено в 2023 г. Порядка 110 000 кв. м в этом комплексе должен был занять интернет-ритейлер «Всеинструменты.ру», но в итоге он от этих площадей отказался. Его представитель объяснял это неоправданными ожиданиями по поводу роста рынка товаров для дома и ремонта.