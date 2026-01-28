Wildberries арендовала площади «Всеинструменты.ру» в логопарке Подмосковья

Маркетплейс Wildberries закрыл сделку по аренде складского комплекса на 84 000 кв. м в индустриальном комплексе «Обухово» на Горьковском шоссе в Подмосковье. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с ее участниками. По их словам, это случилось в самом конце прошедшего года. Представитель Wildberries эту информацию подтвердил. Он говорит, что этот объект позволит укрепить логистическую инфраструктуру компании в Московском регионе и обеспечит скорость доставки товаров до потребителей. Сам склад принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости под управлением УК «Современные фонды недвижимости» (ранее «Сбер фонды недвижимости»). Запрос в эту компанию остался без ответа. Представитель IBC Real Estate, которую участники рынка называют консультантом этой транзакции, от комментариев отказался.