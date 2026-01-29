Темп снижения стоимости аренды складов в Московском регионе установил антирекорд

Средняя ставка аренды складов классов А и В в Московском регионе по итогам 2025 г. упала к 2024 г. на 12% до 11 005 руб. за 1 кв. м в год (без учета операционных расходов и НДС), говорится в исследовании консалтинговой компании Nikoliers. По словам руководителя ее департамента складской и индустриальной недвижимости, земли Виктора Афанасенко, это максимальное снижение за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015 г., тогда этот показатель сократился к предыдущему году на 11%. Последний же раз ставки падали в 2022 г. – на 0,9%, говорят в Nikoliers.