Темп снижения стоимости аренды складов в Московском регионе установил антирекорд

Темп снижения стоимости аренды складов в Московском регионе установил антирекордСтавки падают на фоне роста доли свободных площадей и выхода на рынок большого количества новых объектов
Средняя ставка аренды складов классов А и В в Московском регионе по итогам 2025 г. упала к 2024 г. на 12% до 11 005 руб. за 1 кв. м в год (без учета операционных расходов и НДС), говорится в исследовании консалтинговой компании Nikoliers. По словам руководителя ее департамента складской и индустриальной недвижимости, земли Виктора Афанасенко, это максимальное снижение за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2015 г., тогда этот показатель сократился к предыдущему году на 11%. Последний же раз ставки падали в 2022 г. – на 0,9%, говорят в Nikoliers.
С выводами этой компании согласны и другие консультанты. К примеру, в Bright Rich | Corfac International говорят, что по итогам прошедшего года аренда площадей в логопарках Москвы и Подмосковья подешевела к 2024 г. на 15% до 10 800 руб. за «квадрат». Некоторые девелоперы уже готовы предлагать складские помещения ниже 10 000 руб. за 1 кв. м, утверждает директор департамента складской и индустриальной недвижимости Invest7 Александр Перфильев. Но средний показатель за 2025 г. он оценивает в 10 900 руб. против 12 000 руб. годом ранее. В CORE.XP говорят об 11 000 руб., что на 14% меньше по сравнению с 2024 г.