Площадь новых терм в России за год увеличилась в 2 раза

Площадь новых терм в России за год увеличилась в 2 разаДевелоперам выгодно их строить из-за дефицита предложения и быстрых сроков окупаемости
В прошлом году в России открылось 16 новых термальных комплексов общей площадью 140 000 кв. м. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это на 23% превышает итоги 2024 г. по числу таких проектов и в 2 раза – по площади. В общей сложности в стране работает 76 термальных комплексов на 460 000 кв. м, добавляет партнер NF Group Ольга Широкова.
Похожая статистика и у других консультантов. Такое же количество запущенных в прошедшем году проектов этого сегмента насчитали в CORE.XP и Nikoliers. Но представитель последней говорит, что прирост с 2024 г. по площади составил 78% (до 130 000 кв. м). Общую емкость рынка руководитель направления стратегического консалтинга этой компании Олег Германенко оценивает в 78 объектов на 461 000 кв. м.