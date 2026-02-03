Площадь новых терм в России за год увеличилась в 2 раза

Похожая статистика и у других консультантов. Такое же количество запущенных в прошедшем году проектов этого сегмента насчитали в CORE.XP и Nikoliers. Но представитель последней говорит, что прирост с 2024 г. по площади составил 78% (до 130 000 кв. м). Общую емкость рынка руководитель направления стратегического консалтинга этой компании Олег Германенко оценивает в 78 объектов на 461 000 кв. м.