Владелец ТЦ «Перовский» в Новогирееве признан банкротом

Владелец ТЦ «Перовский» в Новогирееве признан банкротомТеперь ТЦ либо будет продан на торгах, либо перейдет Сбербанку за долги
Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Торговый дом «Перовский», которое владеет одноименным торговым центром на 18 214 кв. м на Свободном проспекте в Новогирееве. Соответствующее решение он принял 2 февраля, в отношении компании введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Из материалов дела следует, что заявителем по нему выступает Сбербанк.
В отчетности ТД «Перовский» сказано, что общий долг компании составляет 3,3 млрд руб. Из них порядка 2 млрд руб. составлял кредит Сбербанка, рассказывали ранее два консультанта, работавших с этим объектом. Запрос в финансовую организацию остался без ответа. В ТД «Перовский» комментарии также не предоставили. Связаться с конкурсным управляющим этой компании Артемом Шелудько не удалось.