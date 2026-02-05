Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Владелец ТЦ «Перовский» в Новогирееве признан банкротом

Теперь ТЦ либо будет продан на торгах, либо перейдет Сбербанку за долги
Владислава Яровикова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «Торговый дом «Перовский», которое владеет одноименным торговым центром на 18 214 кв. м на Свободном проспекте в Новогирееве. Соответствующее решение он принял 2 февраля, в отношении компании введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Из материалов дела следует, что заявителем по нему выступает Сбербанк.

В отчетности ТД «Перовский» сказано, что общий долг компании составляет 3,3 млрд руб. Из них порядка 2 млрд руб. составлял кредит Сбербанка, рассказывали ранее два консультанта, работавших с этим объектом. Запрос в финансовую организацию остался без ответа. В ТД «Перовский» комментарии также не предоставили. Связаться с конкурсным управляющим этой компании Артемом Шелудько не удалось.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте