Владелец ТЦ «Перовский» в Новогирееве признан банкротом

В отчетности ТД «Перовский» сказано, что общий долг компании составляет 3,3 млрд руб. Из них порядка 2 млрд руб. составлял кредит Сбербанка, рассказывали ранее два консультанта, работавших с этим объектом. Запрос в финансовую организацию остался без ответа. В ТД «Перовский» комментарии также не предоставили. Связаться с конкурсным управляющим этой компании Артемом Шелудько не удалось.