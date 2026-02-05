У торгово-развлекательного комплекса «Метрополис», возможно, сменился собственник

«Метрополис» был построен в 2009 г. казахстанским девелопером Capital Partners. В 2013 г. он продал этот объект фонду Morgan Stanley. Сумма сделки составила $1,2 млрд, на тот момент эта была крупнейшая транзакция на российском рынке коммерческой недвижимости за всю историю. Год спустя половину комплекса приобрела американская Hines. После начала СВО иностранные компании приняли решение выставить свои активы на продажу. И уже в 2023 г. новым собственником «Метрополиса» стал армянский инвестфонд Balchug Capital. Получить комментарий его представителя не удалось.