У торгово-развлекательного комплекса «Метрополис», возможно, сменился собственник

У торгово-развлекательного комплекса «Метрополис», возможно, сменился собственникКомпании, владеющие этим объектом, перешли под управление «ТПС недвижимости»
Управляющей компанией ООО «Кубик» и АО «М-холдинг», которым принадлежит торгово-развлекательный центр «Метрополис» (205 000 кв. м) у ст. м «Войковская», стала «ТПС недвижимость». По данным «СПАРК-Интерфакса», соответствующие изменения произошли 3 февраля. «ТПС недвижимость» уже управляет самим «Метрополисом», напоминают два консультанта, работавшие с объектом. Смена УК у юридических лиц, владеющих данным комплексом, может означать смену собственника у этих организаций. Запрос в «ТПС недвижимость» остался без ответа.
«Метрополис» был построен в 2009 г. казахстанским девелопером Capital Partners. В 2013 г. он продал этот объект фонду Morgan Stanley. Сумма сделки составила $1,2 млрд, на тот момент эта была крупнейшая транзакция на российском рынке коммерческой недвижимости за всю историю. Год спустя половину комплекса приобрела американская Hines. После начала СВО иностранные компании приняли решение выставить свои активы на продажу. И уже в 2023 г. новым собственником «Метрополиса» стал армянский инвестфонд Balchug Capital. Получить комментарий его представителя не удалось.