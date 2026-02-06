Новостройки с ремонтом пользуются большим спросом, чем без него

Новостройки с ремонтом пользуются большим спросом, чем без негоНо многие девелоперы вынуждены отказываться от отделки, так как она влияет на сроки сдачи проектов и итоговые затраты
Покупатели в 2025 г. приобрели 16,3 млн кв. м первичного жилья с отделкой (черновой, предчистовой и чистовой) от застройщиков и только 9,5 млн кв. м без нее. Об этом говорится в исследовании компании «Циан». По ее данным, спрос на новостройки без ремонта в итоге сократился на 7%, а с ремонтом – вырос на 3,8%. На корпуса с отделкой в прошлом году пришлось 57% сделок против 55% в 2024 г., а без – 36% против 37% (остальные 7% и 8% – смешанные варианты. – «Ведомости»), уточняет ее главный аналитик Алексей Попов. Доля жилья «в бетоне» за последние пять лет, по его словам, уменьшилась на 9 п. п.
Высокий спрос на отделку подтверждает ценовая динамика: проекты с ремонтом дорожают быстрее, чем без него, по данным системы мониторинга BnMap.pro. Например, готовые квартиры в бюджетном классе городов-миллионников прибавили в 2025 г. в цене 10,8%, без ремонта – 7,9%, в бизнес-сегменте – 17,2% и 15,4%, в делюксе – 13,1% и 8,9%. И это несмотря на то, что жилье с отделкой существенно дороже: в массовом сегменте – на 27,6% (258 000 руб. за 1 кв. м против 202 150 руб.), в делюксе – на 55,2% (2,8 млн руб. против 1,8 млн руб.), подсчитали в BnMap.pro. Минимальная разница в бизнес-классе – 2,7% (508 668 руб. против 495 300 руб.).