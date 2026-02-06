Новостройки с ремонтом пользуются большим спросом, чем без него

Покупатели в 2025 г. приобрели 16,3 млн кв. м первичного жилья с отделкой (черновой, предчистовой и чистовой) от застройщиков и только 9,5 млн кв. м без нее. Об этом говорится в исследовании компании «Циан». По ее данным, спрос на новостройки без ремонта в итоге сократился на 7%, а с ремонтом – вырос на 3,8%. На корпуса с отделкой в прошлом году пришлось 57% сделок против 55% в 2024 г., а без – 36% против 37% (остальные 7% и 8% – смешанные варианты. – «Ведомости»), уточняет ее главный аналитик Алексей Попов. Доля жилья «в бетоне» за последние пять лет, по его словам, уменьшилась на 9 п. п.