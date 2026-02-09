Российские активы латвийского Rietumu Banka перешли государству

Российские активы латвийского Rietumu Banka перешли государствуСреди них «Квартал Марьино» группы «Самолет», ТЦ в Рязани, земли в Подмосковье
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к структурам латвийского Rietumu Banka о взыскании в доход государства 100% подконтрольного ему ООО «Ки инвест», а также о признании сделок этой фирмы со сторонними организациями недействительными. Соответствующее решение было принято в конце декабря прошлого года. Само дело рассматривалось в закрытом формате, поэтому его детали не раскрываются.
Третьими лицами по нему выступают компании «СЗ «Самолет Марьино 1-4» (девелоперы крупного жилого комплекса «Квартал Марьино» на 855 000 кв. м в новой Москве), ООО «Аскино» (ему принадлежат площади кинотеатра «Люксор» в ТРЦ «Лето» в Санкт-Петербурге), ООО «Гиперцентр Рязань» (собственник торгового центра «Премьер» на 94 000 кв. м на Московском шоссе в Рязани) и проч. Эти организации, по данным «СПАРК-Интерфакса», еще в середине декабря перешли Росимуществу. Судя по судебным материалам, изъяты также квартира на 377 кв. м на ул. Малая Молчановка в центре столицы, земли в муниципальном округе Филимонковский в новой Москве и поселках Барвиха и Жуковка в Подмосковье.