Максимальная цена бюджетных новостроек Москвы превысила 1 млн рублей за 1 кв. м.Это связано в том числе со снижением размера скидок у застройщиков
Максимальная стоимость 1 кв. м в сегменте массовых новостроек старой Москвы в январе 2026 г. достигла 1,12 млн руб., говорится в исследовании компании «Метриум». По ее данным, за последний год этот показатель вырос на 53%, в январе 2025 г. рекорд составлял 733 000 руб. за «квадрат». Похожая ситуация и в делюксе и бизнес-классе. В первом максимальная цена, по подсчетам «Метриума», за год увеличилась на 25% до 10,6 млн руб. за 1 кв. м, во втором – на 21% до 1,53 млн руб. А вот премиальные новостройки, наоборот, подешевели на 39% до 2,43 млн руб., уточняет директор управления элитной недвижимости компании «Метриум премиум» Анна Раджабова.
Максимальная цена метра в комфорт-классе с учетом скидок действительно увеличилась на 52,8% до 1,12 млн руб. за «квадрат», подтверждает директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев. Бизнес-сегмент, по его словам, подорожал на 12,3% до 1,41 млн руб., делюкс – на 34,8% до 10,7 млн руб. Премиум упал на 35% до 3,6 млн руб. из-за ухода с рынка наиболее дорогих лотов (пентхаусы в жилом комплексе Luzhniki Collection), уточняет эксперт. У руководителя направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерины Ломтевой такая же оценка динамики в бизнес-классе, но массовые новостройки, по ее мнению, прибавили лишь 24%, делюкс – 25%, премиум же просел на 9%. Руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева считает, что максимальная стоимость метра за год выросла во всех сегментах, в том числе в премиуме – на 54% с 3,4 млн до 5,3 млн руб. В бизнес-классе этот параметр, по данным НДВ, увеличился на 19% (до 2,6 млн руб.), в комфорте – на 26,8% (до 851 000 руб.), в делюксе – на 33,2% (до 10,5 млн руб.).