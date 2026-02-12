Газета
Главная / Недвижимость /

Доля спекулятивных складов в Московском регионе может превысить 60%

Это результат высокой активности девелоперов в предыдущие годы
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Девелоперы Московского региона стали активнее строить спекулятивные склады, т. е. не под конкретного заказчика. Об этом говорится в отчете NF Group. По ее данным, в 2025 г. в столице и области было введено 939 000 кв. м таких объектов, а это 49% от всех завершенных за это время логопарков. Данный показатель в 2,6 раза и на 20 процентных пунктов (п. п.) превышает итоги 2024 г., отмечает партнер компании Константин Фомиченко. По его прогнозу, в этом году он увеличится еще в 1,7 раза до 1,6 млн кв. м. В этом случае доля таких складов составит 61% от всего ввода, утверждает эксперт. Он добавляет, что в абсолютном выражении это будет рекорд за всю историю рынка. Фомиченко напоминает, что в 2017 г. на спекулятивные логопарки пришлось 70%, но тогда было сдано всего 850 000 кв. м складов.

Похожие выводы и у других консультантов. По словам руководителя направления складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антона Алябьева, уже на начало прошлого года 51% запланированных площадей предлагались на рынке. В Ricci говорят, что по итогам 2025 г. около 45% от общего объема нового строительства в Московском регионе пришлось на спекулятивные проекты, что на 10 п. п. превышает итоги предыдущего года. В абсолютном выражении это порядка 900 000 кв. м из 1,95 млн кв. м сданных объектов. Это действительно максимальный показатель за последние годы, говорит директор департамента складской недвижимости этой компании Алексей Слепов.

