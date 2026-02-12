Сбербанк продает загородный поселок «Премьер Новорижский» под Истрой

Сбербанк продает загородный поселок «Премьер Новорижский» под ИстройНайти инвестора на этот объект будет сложно в том числе из-за высокой цены
Сбербанк выставил на продажу недостроенный загородный поселок «Премьер Новорижский», расположенный в деревне Ивановское рядом с подмосковной Истрой. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте принадлежащей финансовой организации торговой площадке Portal Da. Стоимость актива составляет 3,26 млрд руб., при этом в документах указано, что инвестор может предложить за него свою цену. Запрос в Сбербанк остался без ответа.
«Премьер Новорижский», как сказано на сайте поселка, предполагает строительство на 17,8 га 342 таунхауса на 92 000 кв. м. Впрочем, из сообщения Сбербанка следует, что продается лишь 75 200 кв. м. На сайте Единой информационной системы жилищного строительства говорится, что в рамках этого проекта сейчас возводится 16 домов, при этом 8 из них с задержкой. Судя по материалам Сбербанка, это первая очередь поселка, вторая находится «на этапе подготовки площадки». Завершение всех работ запланировано на 2027–2028 гг.