Сбербанк продает загородный поселок «Премьер Новорижский» под Истрой

«Премьер Новорижский», как сказано на сайте поселка, предполагает строительство на 17,8 га 342 таунхауса на 92 000 кв. м. Впрочем, из сообщения Сбербанка следует, что продается лишь 75 200 кв. м. На сайте Единой информационной системы жилищного строительства говорится, что в рамках этого проекта сейчас возводится 16 домов, при этом 8 из них с задержкой. Судя по материалам Сбербанка, это первая очередь поселка, вторая находится «на этапе подготовки площадки». Завершение всех работ запланировано на 2027–2028 гг.