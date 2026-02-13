Газета
Главная / Недвижимость /

Крупнейшие девелоперы за год нарастили выручку от продажи жилья примерно на 8%

Этому способствовало повышение цен в их проектах
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Выручка 20 крупнейших девелоперов жилья от продажи квартир в новостройках по итогам 2025 г. составила 2,03 трлн руб. Такие данные приводит Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС), с которыми ознакомились «Ведомости». С учетом реализации нежилых помещений и машино-мест поступления составили 2,2 трлн руб. Относительно 2024 г. эти показатели увеличились на 8,3 и на 5,8%. Но динамика сильно различается в зависимости от компании: у 13 застройщиков поступления от реализации жилья выросли. Например, у ФСК – на 4% (до 116,5 млрд руб.), у ПИК – на 12% (до 400 млрд руб.), у Dogma – на 74% (до 74,5 млрд руб.), а у ГК ССК (до 59,1 млрд руб.) – на 125%. У шести выручка сократилась – в частности, у Glorax – на 2% (до 23,3 млрд руб.), у «Самолета» – на 12% (до 211,6 млрд руб.), у «Югстройинвеста» – на 20% (до 61,3 млрд руб.), а у Setl Group – на 27% (до 109,9 млрд руб.). И лишь у группы «Расцветай» доходы остались на уровне позапрошлого года (11,3 млрд руб.).

Похожие данные и у «Пульса продаж новостроек». По его информации, выручка у Setl Group, к примеру, сократилась на 24,8%, у «Эталона» – на 22%, у «Югстройинвеста» – на 13%), у «Самолета» – на 11,8%, у Glorax – на 1,07%.

