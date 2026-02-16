Предложение студий в бюджетных новостройках Москвы сократилось в 3 раза

Предложение студий в бюджетных новостройках Москвы сократилось в 3 разаЗастройщики перестали закладывать их в свои проекты из-за ограничений и семейной ипотеки
Предложение массовых новостроек в старой Москве сокращается в основном за счет студий, по данным «Метриума». По его информации, количество таких квартир за последний год упало на 66,7% с 4500 до 1497 лотов, а их доля снизилась на 7,7 п. п. до 16%. Одно-, двух- и трехкомнатных вариантов тоже стало меньше на 50,2% (до 3507 шт.), 45,2% (до 3125 шт.) и 30,7% (до 1139 шт.), уточняет управляющий директор этой компании Руслан Сырцов. Это, как уточняет эксперт, произошло на фоне сокращения экспозиции в целом на 50,6% до 9363 лотов. Но их доля, по его словам, наоборот, увеличилась от 0,4 п. п. (однушки) до 3,5 п. п. (трешки). Число и доля многокомнатных квартир при этом выросли на 8% (до 1495) и 1,3 п. п. (до 3,9%), добавляет он.
Похожая информация и у системы BnMap.pro: количество студий в массовом сегменте с января 2025 г. по январь 2026 г. сократилось на 67,4% до 1721 шт., а доля – на 10,4 п. п. до 13,4%. Процент однушек, согласно ее подсчетам, тоже снизился на 0,7 п. п. до 35,6%, а их число упало на 43,4% до 4558 лотов. Доля всех остальных форматов показала рост от 0,5 п. п. (многокомнатные) до 5,4 п. п. (трешки), уточняет представитель компании. По словам эксперта по недвижимости компании «Этажи» в Москве Ивана Золотарева, в сегментах «эконом» и «комфорт» на студии сейчас приходится 13%, на однокомнатные квартиры – 34%, на двухкомнатные – 32%, на трехкомнатные – 19%, на остальные варианты – 2%. За год предложение первых и вторых снизилось на 60–70%, утверждает он.