Ввод площадей для легкой промышленности в Московском регионе достиг рекорда

В 2025 г. в Московском регионе было сдано 389 000 кв. м помещений в объектах light industrial (для легкой промышленности. – «Ведомости»). Об этом говорится в отчете Commonwealth Partnership (CMWP). Это рекордный показатель за всю историю этого сегмента, говорит руководитель департамента исследований и аналитики этой компании Полина Афанасьева. По ее словам, он на 52% превышает результаты позапрошлого года: тогда было введено 256 000 кв. м площадей данного формата.