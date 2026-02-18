Ввод площадей для легкой промышленности в Московском регионе достиг рекорда

Ввод площадей для легкой промышленности в Московском регионе достиг рекордаЭто уже привело к существенному росту доли свободных площадей
В 2025 г. в Московском регионе было сдано 389 000 кв. м помещений в объектах light industrial (для легкой промышленности. – «Ведомости»). Об этом говорится в отчете Commonwealth Partnership (CMWP). Это рекордный показатель за всю историю этого сегмента, говорит руководитель департамента исследований и аналитики этой компании Полина Афанасьева. По ее словам, он на 52% превышает результаты позапрошлого года: тогда было введено 256 000 кв. м площадей данного формата.
Об абсолютном максимуме в сегменте light industrial говорят и в Nikoliers. По данным этой компании, в прошлом году в Москве и Подмосковье было сдано 386 000 кв. м таких площадей (+44% год к году). Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин оценивает рост нового строительства в 47% (до 435 000 кв. м), в основном за счет дополнительных очередей в существующих проектах.