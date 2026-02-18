Московский арбитраж арестовал бывшие земли Минобороны в Лефортове

Московская городская военная прокуратура и Министерство обороны России подали в столичный арбитраж иск к ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Танковый» и компании «Ночной каток» об истребовании из их незаконного владения земельных участков. Их заявление было принято к производству 13 февраля. В тот же день суд наложил арест на 18 земельных участков общей площадью 8,5 га в Танковом проезде в Лефортове, говорится в материалах дела.