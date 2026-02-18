Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Московский арбитраж арестовал бывшие земли Минобороны в Лефортове

Компания, связанная с региональным девелопером ИСК «Еврострой», планировала построить там крупный жилой квартал
Галина Казакулова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Московская городская военная прокуратура и Министерство обороны России подали в столичный арбитраж иск к ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Танковый» и компании «Ночной каток» об истребовании из их незаконного владения земельных участков. Их заявление было принято к производству 13 февраля. В тот же день суд наложил арест на 18 земельных участков общей площадью 8,5 га в Танковом проезде в Лефортове, говорится в материалах дела.

Предварительное заседание по рассмотрению этого иска назначено на 13 апреля. «Ведомости» направили запросы в Московскую городскую военную прокуратуру, Минобороны, а также в Росимущество (в определении арбитража сказано, что агентство действует в интересах первого истца). В СЗ «Танковый» на вопросы не ответили. Получить комментарии представителя «Ночного катка» не удалось.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь