Столичные новостройки за месяц подешевели на 7%

Похожую статистику приводят и другие эксперты. По информации Est-a-Tet, цена 1 кв. м в Москве по итогам сделок за последний месяц сократилась на 6%, за год же показатель вырос лишь на 13% до 582 000 руб. В новой Москве жилье в январе подорожало на те же 6%, а за год – на 31% (до 345 800 руб. за 1 кв. м). В Московской области стоимость квартир в новостройках увеличилась на 3 и 23% до 240 900 руб. за «квадрат», уточняет директор по развитию этой компании Роман Родионцев. На 13% за месяц (до 494 000 руб. за 1 кв. м) подешевели квартиры на первичке старой Москвы и согласно подсчетам «Пульса продаж новостроек». За год же цены прибавили только 9,1%, тогда как в ТиНАО – 29,3% (до 327 000 руб.), а в области – 17,3% (до 226 000 руб.), говорит руководитель сервиса Артем Советников. По сравнению с декабрем 2025 г. стоимость проданного метра в новой Москве и Подмосковье, по его словам, увеличилась на 5,8 и 1,2%.