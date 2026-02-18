Столичные новостройки за месяц подешевели на 7%Декабрьский ажиотаж спал, поэтому застройщики вынуждены предлагать скидки
Средняя стоимость квартир в новостройках старой Москвы по итогам сделок в январе 2026 г. снизилась относительно декабря прошлого года на 7,3%, составив 527 203 руб. за 1 кв. м, подсчитала система BnMap.pro. При этом в новой Москве и Подмосковье показатель, по ее данным, вырос на 4,4 и 3,1% до 330 894 и 227 727 руб. соответственно. В годовом выражении столица в прежних границах тоже стала аутсайдером, отмечает представитель компании. По его словам, с января 2025 г. по январь 2026 г. проданные квартиры подорожали здесь только на 15,3%, тогда как в ТиНАО «квадрат» за это же время прибавил 35,2%, а в области – 23,5%.
Похожую статистику приводят и другие эксперты. По информации Est-a-Tet, цена 1 кв. м в Москве по итогам сделок за последний месяц сократилась на 6%, за год же показатель вырос лишь на 13% до 582 000 руб. В новой Москве жилье в январе подорожало на те же 6%, а за год – на 31% (до 345 800 руб. за 1 кв. м). В Московской области стоимость квартир в новостройках увеличилась на 3 и 23% до 240 900 руб. за «квадрат», уточняет директор по развитию этой компании Роман Родионцев. На 13% за месяц (до 494 000 руб. за 1 кв. м) подешевели квартиры на первичке старой Москвы и согласно подсчетам «Пульса продаж новостроек». За год же цены прибавили только 9,1%, тогда как в ТиНАО – 29,3% (до 327 000 руб.), а в области – 17,3% (до 226 000 руб.), говорит руководитель сервиса Артем Советников. По сравнению с декабрем 2025 г. стоимость проданного метра в новой Москве и Подмосковье, по его словам, увеличилась на 5,8 и 1,2%.