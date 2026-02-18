Аренда гибких офисов подорожала почти на 60%Это следствие роста ставок в классических бизнес-центрах и увеличения расходов на отделку и обслуживание
Средневзвешенная ставка аренды московских гибких офисов в 2025 г. выросла год к году на 56,8%. Об этом говорится в отчете Commonwealth Partnership (CMWP). По словам руководителя департамента исследований и аналитики этой компании Полины Афанасьевой, таким образом, стоимость одного рабочего места составила 56 467 руб. в месяц. Похожие данные и у других консультантов. К примеру, в CORE.XP утверждают, что аренда коворкингов по итогам прошлого года подорожала на 49% до 54 377 руб. за рабочее место в месяц с учетом НДС. По информации NF Group – на 26% до 59 051 руб. Nikoliers оценивает годовую динамику стоимости аренды гибких офисов внутри Третьего транспортного кольца в 17% (до 67 457 руб. в месяц). А сеть сервисных офисов «Практик» – в 25–35% за год в целом по рынку.
Рост ставок в гибких офисах связан прежде всего с резким удорожанием площадей в классических бизнес-центрах, уверен управляющий партнер «Практик» Евгений Лысый. Операторы коворкингов, по его словам, снимают помещения по рыночным ставкам и это отражается на конечной цене для резидентов. Дефицит свободных офисов, особенно в ключевых деловых районах, тоже влияет на ситуацию, добавляет руководитель направления офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова. Тем не менее аренда площадей в классических бизнес-центрах подорожала меньше: по данным CMWP, на 35% год к году до 32 609 руб. за 1 кв. м в год. Однако стоимость гибких деловых пространств включает в себя еще и инвестиции в проект, сервис, инфраструктуру и ежедневную операционную деятельность, подчеркивает коммерческий директор сети Space 1 Мария Кабанова. И по ее словам, за последние два года затраты по всем этим статьям резко выросли.