Аренда гибких офисов подорожала почти на 60%

Рост ставок в гибких офисах связан прежде всего с резким удорожанием площадей в классических бизнес-центрах, уверен управляющий партнер «Практик» Евгений Лысый. Операторы коворкингов, по его словам, снимают помещения по рыночным ставкам и это отражается на конечной цене для резидентов. Дефицит свободных офисов, особенно в ключевых деловых районах, тоже влияет на ситуацию, добавляет руководитель направления офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова. Тем не менее аренда площадей в классических бизнес-центрах подорожала меньше: по данным CMWP, на 35% год к году до 32 609 руб. за 1 кв. м в год. Однако стоимость гибких деловых пространств включает в себя еще и инвестиции в проект, сервис, инфраструктуру и ежедневную операционную деятельность, подчеркивает коммерческий директор сети Space 1 Мария Кабанова. И по ее словам, за последние два года затраты по всем этим статьям резко выросли.