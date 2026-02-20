«Индекс миллиона» на элитном рынке жилья Москвы за год упал на 11% из-за увеличения цен

Условных 100 млн руб. хватит на покупку 46 кв. м на первичном рынке элитного жилья Москвы. Об этом говорится в исследовании NF Group. По ее данным, «индекс миллиона», показывающий доступный метраж в высокобюджетном сегменте за указанную сумму, за год снизился на 11%. В декабре 2024 г. он составлял 51 кв. м, напоминает партнер компании Андрей Соловьев. По его словам, в премиуме за такой бюджет теперь можно приобрести всего 64 кв. м (-11% к декабрю 2024 г.), в делюксе – 32 кв. м (-12% за год). Аналогичные расчеты и у агентства Point Estate. В компании «Метриум премиум» говорят, что «индекс миллиона» за год просел на 12,4% – с 47,6 до 41,7 кв. м. В Kalinka Ecosystem считают, что в 2025 г. 100 млн руб. хватило бы на 48,6 кв. м элитной недвижимости, но это все равно на 5% меньше, чем было годом ранее.