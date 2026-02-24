Газета
Главная / Недвижимость /

Региональный девелопер Unikey поучаствует в программе КРТ в Москве

Он вместе с группой ПИК построит многофункциональный центр на Волоколамском шоссе
Владислава Яровикова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Принадлежащее девелоперу Unikey ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Ю-строй» выкупило у ГК ПИК 51% компании «СЗ КРТ Волоколамское шоссе». Сделка, по данным «СПАРК-Интерфакса», была закрыта 19 февраля. Данная организация, как сказано на сайте мэрии Москвы, выступает оператором одного из проектов по программе комплексного развития территорий (КРТ). В его рамках он должен построить на двух участках на 1,15 га на Волоколамском шоссе и Авиационной улице общественно-деловой центр на 76 160 кв. м. В ГК ПИК перенаправили запрос «Ведомостей» в пресс-службу входящего в группу девелопера Forma. Там лишь подтвердили наличие планов по реорганизации данной площадки, но от дальнейших комментариев отказались. Так же поступили и в Unikey.

Многофункциональный комплекс на Волоколамском шоссе станет третьим проектом девелопера в Московском регионе. Он уже строит в новой Москве жилой комплекс «Новые смыслы». Кроме того, в прошлом году Unikey выкупила у Forma бывшую территорию Московского винно-коньячного завода «КиН» на Ленинградском шоссе. Там планируется еще один жилой комплекс бизнес-класса общей площадью 145 000 кв. м, из которых порядка 100 000 кв. м придется на квартиры, остальное – на коммерческую и социальную инфраструктуру. Но приобретение доли в «СЗ КРТ Волоколамское шоссе» позволит компании поучаствовать в программе КРТ, которая предполагает реорганизацию промышленных и неиспользуемых участков в Москве, отмечают консультанты.

