Спрос на склады в регионах может увеличиться на 55%Маркетплейсы и ритейлеры продолжают развивать логистику в надежде на снижение ключевой ставки
Общий объем сделок по покупке и аренде складов в регионах России (без учета Москвы и Подмосковья) по итогам 2026 г. может составить 3,2 млн кв. м, прогнозирует консалтинговая компания CORE.XP в своем отчете. По ее данным, это на 55,4% превышает итоги прошедшего года. Таким образом, данный показатель превзойдет результаты последних двух лет и приблизится к рекорду 2024 г., отмечает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. О росте спроса на складские площади в регионах до 50,9% год к году говорят и в NF Group. По словам ее партнера Константина Фомиченко, к концу 2026 г. суммарный объем сделок там достигнет 2–2,5 млн кв. м против 1,66 млн кв. м в 2025 г.
Рынок активизируется за счет строительства логопарков по схеме built-to-suit (строительство под конкретного заказчика. – «Ведомости»), отмечает Алябьев. Их резидентами, по его словам, могут стать маркетплейсы и ритейлеры, которые будут заключать договоры на площади с прицелом на постепенное улучшение динамики экономического роста в 2027 г. Рост спроса на складскую недвижимость во многом будет связан с ожидаемым снижением ключевой ставки и постепенным оживлением деловой активности, соглашается Фомиченко. Это, по его словам, способствует сделкам со стороны компаний, откладывавших решения о расширении или переезде. Дополнительным фактором здесь станет сокращение арендных ставок после бурного роста в 2024 г. и появление на рынке вакантных площадей. В этих условиях многие игроки будут стремиться зафиксировать более выгодные коммерческие условия в долгосрочных договорах, уверен Фомиченко.