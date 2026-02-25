Спрос на склады в регионах может увеличиться на 55%

Общий объем сделок по покупке и аренде складов в регионах России (без учета Москвы и Подмосковья) по итогам 2026 г. может составить 3,2 млн кв. м, прогнозирует консалтинговая компания CORE.XP в своем отчете. По ее данным, это на 55,4% превышает итоги прошедшего года. Таким образом, данный показатель превзойдет результаты последних двух лет и приблизится к рекорду 2024 г., отмечает руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. О росте спроса на складские площади в регионах до 50,9% год к году говорят и в NF Group. По словам ее партнера Константина Фомиченко, к концу 2026 г. суммарный объем сделок там достигнет 2–2,5 млн кв. м против 1,66 млн кв. м в 2025 г.