Росимущество изменило условия торгов по продаже бывших активов Raven Russia

Теперь инвесторы вместо 90 млрд рублей могут заплатить за них в 2 раза меньше
Владислава Яровикова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Росимущество и банк ПСБ объявили новые торги по продаже бывших активов складского девелопера Raven Russia. Как следует из информации, опубликованной на сайте электронной площадки ГИС «Торги», теперь процедура будет проходить посредством публичного предупреждения, которое предполагает снижение цены. Два предыдущих аукциона, в ходе которых организаторы пытались выручить за лот 90 млрд руб., признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Теперь, как следует из документов, цена отсечения может составить 45 млрд руб. Сами торги пройдут уже 4 марта. С чем связаны такие короткие сроки экспозиции – не известно. Запрос в Росимущество остался без ответа.

Raven Russia была одним из крупнейших владельцев складов в России. Общий портфель компании, как говорилось на ее сайте, составлял 1,9 млн кв. м. Среди проектов девелопера – логистический парк «Истра» (206 000 кв. м) на Новорижском шоссе, «Ногинск» (335 600 кв. м), «Пушкино» (213 600 кв. м), «Ростов-на-Дону» (228 800 кв. м) и проч. До марта 2022 г. эти активы контролировала британская Raven Property Group, но затем она приняла решение продать их российским топ-менеджерам во главе с ее местным руководителем Игорем Богородовым.

