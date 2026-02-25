Росимущество изменило условия торгов по продаже бывших активов Raven Russia

Росимущество и банк ПСБ объявили новые торги по продаже бывших активов складского девелопера Raven Russia. Как следует из информации, опубликованной на сайте электронной площадки ГИС «Торги», теперь процедура будет проходить посредством публичного предупреждения, которое предполагает снижение цены. Два предыдущих аукциона, в ходе которых организаторы пытались выручить за лот 90 млрд руб., признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Теперь, как следует из документов, цена отсечения может составить 45 млрд руб. Сами торги пройдут уже 4 марта. С чем связаны такие короткие сроки экспозиции – не известно. Запрос в Росимущество остался без ответа.