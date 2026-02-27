Число сделок с готовыми квартирами в январе сократилось на 4%Россияне в этот месяц чаще покупали новостройки и ждали более доступную ипотеку
В январе 2026 г. на вторичном рынке жилья России было заключено 77 000 договоров купли-продажи (ДКП), сообщает «Авито недвижимость» со ссылкой на данные Роскадастра. По словам представителя платформы, это на 4% меньше, чем было в аналогичный месяц год назад. Но относительно декабря падение составило 53%, отмечает он. Это, как отмечает собеседник «Ведомостей», связано с длинными новогодними праздниками.
Сокращение же продаж год к году, несмотря на снижение ипотечных ставок (с 29,4 до 21,2%, по данным мониторинга Дом.рф), аналитики «Авито недвижимости» объясняют техническим моментом. В январе 2026 г. было 15 рабочих дней, а годом ранее – 17, напоминает управляющий директор направления вторичной загородной недвижимости платформы Сергей Ерёмкин. С учетом большего количества рабочих дней в прошлом году число сделок в крупнейших регионах страны в январе того года снизилось только в Москве и Краснодарском крае, добавляет заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова.