Число сделок с готовыми квартирами в январе сократилось на 4%

Сокращение же продаж год к году, несмотря на снижение ипотечных ставок (с 29,4 до 21,2%, по данным мониторинга Дом.рф), аналитики «Авито недвижимости» объясняют техническим моментом. В январе 2026 г. было 15 рабочих дней, а годом ранее – 17, напоминает управляющий директор направления вторичной загородной недвижимости платформы Сергей Ерёмкин. С учетом большего количества рабочих дней в прошлом году число сделок в крупнейших регионах страны в январе того года снизилось только в Москве и Краснодарском крае, добавляет заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова.