Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Число сделок с готовыми квартирами в январе сократилось на 4%

Россияне в этот месяц чаще покупали новостройки и ждали более доступную ипотеку
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В январе 2026 г. на вторичном рынке жилья России было заключено 77 000 договоров купли-продажи (ДКП), сообщает «Авито недвижимость» со ссылкой на данные Роскадастра. По словам представителя платформы, это на 4% меньше, чем было в аналогичный месяц год назад. Но относительно декабря падение составило 53%, отмечает он. Это, как отмечает собеседник «Ведомостей», связано с длинными новогодними праздниками.

Сокращение же продаж год к году, несмотря на снижение ипотечных ставок (с 29,4 до 21,2%, по данным мониторинга Дом.рф), аналитики «Авито недвижимости» объясняют техническим моментом. В январе 2026 г. было 15 рабочих дней, а годом ранее – 17, напоминает управляющий директор направления вторичной загородной недвижимости платформы Сергей Ерёмкин. С учетом большего количества рабочих дней в прошлом году число сделок в крупнейших регионах страны в январе того года снизилось только в Москве и Краснодарском крае, добавляет заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь