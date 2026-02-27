В торговых центрах Москвы снижается вакансия

Похожие выводы и у других консультантов. По информации Nikoliers, в октябре – декабре 2025 г. доля незанятых помещений в столичных торговых комплексах сократилась на 0,4 п. п. относительно предыдущего квартала. В целом за год рост индикатора составил лишь 0,2 п. п. (до 6,6%), говорит партнер этой компании Анна Никандрова. А по оценкам NF Group, вакансия уменьшилась даже в годовом выражении: с 6,4 до 5,5% (-0,9 п. п.). Это минимум с 2014 г., подчеркивает ее региональный директор департамента торговой недвижимости Евгения Хакбердиева. В IBC Real Estate, однако, считают, что за год показатель все же увеличился на 1 п. п. до 10%.