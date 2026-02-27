В торговых центрах Москвы снижается вакансия

В торговых центрах Москвы снижается вакансияЭтому не помешали даже рекордный ввод новых объектов и снижение посещаемости
Доля свободных площадей в торговых центрах Москвы начала снижаться, говорится в отчете CORE.XP. По ее данным, на конец 2025 г. этот показатель составлял 5,3% (или 147 786 кв. м из 2,78 млн кв. м). И если за первые три квартала вакансия увеличилась на 0,8 п. п., то по итогам последних трех месяцев года она, наоборот, сократилась на 0,5 п. п., отмечает руководитель отдела по работе с торговыми площадями этой компании Евгения Прилуцкая. В результате, по ее словам, за весь 2025 год рост составил только 0,3 п. п. относительно 2024 г.
Похожие выводы и у других консультантов. По информации Nikoliers, в октябре – декабре 2025 г. доля незанятых помещений в столичных торговых комплексах сократилась на 0,4 п. п. относительно предыдущего квартала. В целом за год рост индикатора составил лишь 0,2 п. п. (до 6,6%), говорит партнер этой компании Анна Никандрова. А по оценкам NF Group, вакансия уменьшилась даже в годовом выражении: с 6,4 до 5,5% (-0,9 п. п.). Это минимум с 2014 г., подчеркивает ее региональный директор департамента торговой недвижимости Евгения Хакбердиева. В IBC Real Estate, однако, считают, что за год показатель все же увеличился на 1 п. п. до 10%.