Количество гостиничных номеров на горных курортах за год выросло в 1,5 раза

По итогам 2025 г. на горных курортах России ввели гостиницы категории «3–5 звезд» общим объемом 854 номера, следует из отчета NF Group. По словам регионального директора департамента консалтинга и аналитики этой компании Ольги Широковой, это на 46,5% больше, чем было в позапрошлом году. Сам показатель является рекордным за последние пять лет, отмечает она. Широкова также добавляет, что в целом по стране гостиничный фонд за это же время увеличился лишь на 7% до 10 500 юнитов.