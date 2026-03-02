Количество гостиничных номеров на горных курортах за год выросло в 1,5 раза

Количество гостиничных номеров на горных курортах за год выросло в 1,5 разаНовые отели строятся, несмотря на снижение популярности горнолыжного спорта
По итогам 2025 г. на горных курортах России ввели гостиницы категории «3–5 звезд» общим объемом 854 номера, следует из отчета NF Group. По словам регионального директора департамента консалтинга и аналитики этой компании Ольги Широковой, это на 46,5% больше, чем было в позапрошлом году. Сам показатель является рекордным за последние пять лет, отмечает она. Широкова также добавляет, что в целом по стране гостиничный фонд за это же время увеличился лишь на 7% до 10 500 юнитов.
Число отелей страны на горных курортах или рядом с ними действительно сильно выросло в прошлом году, подтверждают другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. По данным IBC Real Estate, за этот период в таких местах построили пять новых средств размещения на 847 номеров, утверждает ее генеральный директор Алексей Ефимов. В Commonwealth Partnership (CMWP) говорят о 970 комнатах в качественных гостиницах. Партнер компании Марина Мережко указывает, что помимо этого на горнолыжных курортах появился целый ряд небольших отелей на 20–40 номеров, которые в статистике не учитывались.