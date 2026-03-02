Газета
Количество гостиничных номеров на горных курортах за год выросло в 1,5 раза

Новые отели строятся, несмотря на снижение популярности горнолыжного спорта
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

По итогам 2025 г. на горных курортах России ввели гостиницы категории «3–5 звезд» общим объемом 854 номера, следует из отчета NF Group. По словам регионального директора департамента консалтинга и аналитики этой компании Ольги Широковой, это на 46,5% больше, чем было в позапрошлом году. Сам показатель является рекордным за последние пять лет, отмечает она. Широкова также добавляет, что в целом по стране гостиничный фонд за это же время увеличился лишь на 7% до 10 500 юнитов.

Число отелей страны на горных курортах или рядом с ними действительно сильно выросло в прошлом году, подтверждают другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. По данным IBC Real Estate, за этот период в таких местах построили пять новых средств размещения на 847 номеров, утверждает ее генеральный директор Алексей Ефимов. В Commonwealth Partnership (CMWP) говорят о 970 комнатах в качественных гостиницах. Партнер компании Марина Мережко указывает, что помимо этого на горнолыжных курортах появился целый ряд небольших отелей на 20–40 номеров, которые в статистике не учитывались.

