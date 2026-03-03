Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

ГК ПИК, похоже, продала торговый центр «Ома» в Очаково-Матвеевском

Жилые девелоперы все чаще избавляются от непрофильных активов
Владислава Яровикова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

У торгового центра «Ома» (17 929 кв. м), расположенного рядом с жилым кварталом «Матвеевский парк» на Очаковском шоссе, сменился владелец. Входящий в ГК ПИК специализированный застройщик «Центрполис» продал этот комплекс фирме «Ома недвижимость», следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Там сказано, что сделка была закрыта 26 февраля этого года. Представитель ПИК от комментариев отказался. Так же поступили в компании CORE.XP, которая с мая прошлого года управляет данным объектом.

«Ома» был введен в эксплуатацию в июле 2025 г.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь