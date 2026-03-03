ГК ПИК, похоже, продала торговый центр «Ома» в Очаково-Матвеевском

ГК ПИК, похоже, продала торговый центр «Ома» в Очаково-МатвеевскомЖилые девелоперы все чаще избавляются от непрофильных активов
У торгового центра «Ома» (17 929 кв. м), расположенного рядом с жилым кварталом «Матвеевский парк» на Очаковском шоссе, сменился владелец. Входящий в ГК ПИК специализированный застройщик «Центрполис» продал этот комплекс фирме «Ома недвижимость», следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Там сказано, что сделка была закрыта 26 февраля этого года. Представитель ПИК от комментариев отказался. Так же поступили в компании CORE.XP, которая с мая прошлого года управляет данным объектом.
«Ома» был введен в эксплуатацию в июле 2025 г.
