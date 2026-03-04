Новостройки в мегаполисах за месяц подорожали менее чем на 1%

Средняя стоимость квартир в новостройках российских городов-миллионников по итогам февраля составила 215 400 руб. за 1 кв. м, подсчитала система мониторинга недвижимости BnMap.pro. Таким образом, по словам ее представителя, этот показатель относительно предыдущего месяца увеличился на 0,7%. В «Яндекс недвижимости» говорят, что рост за этот же период составил 1,7% до 213 000 руб. за «квадрат», но этот сервис приводит медианные данные. В целом по стране новостройки за февраль подорожали в среднем на 2,1% до 185 000 руб. за 1 кв. м, сообщает платформа «Авито недвижимость». В годовом выражении стоимость метра в мегаполисах в среднем увеличилась на 11,8%, по данным BnMap.pro. По информации «Авито недвижимости», рост в целом по стране составил 10%.