Новостройки в мегаполисах за месяц подорожали менее чем на 1%Цены растут в основном за счет ухода с рынка недорогого жилья
Средняя стоимость квартир в новостройках российских городов-миллионников по итогам февраля составила 215 400 руб. за 1 кв. м, подсчитала система мониторинга недвижимости BnMap.pro. Таким образом, по словам ее представителя, этот показатель относительно предыдущего месяца увеличился на 0,7%. В «Яндекс недвижимости» говорят, что рост за этот же период составил 1,7% до 213 000 руб. за «квадрат», но этот сервис приводит медианные данные. В целом по стране новостройки за февраль подорожали в среднем на 2,1% до 185 000 руб. за 1 кв. м, сообщает платформа «Авито недвижимость». В годовом выражении стоимость метра в мегаполисах в среднем увеличилась на 11,8%, по данным BnMap.pro. По информации «Авито недвижимости», рост в целом по стране составил 10%.
Квартиры дорожают на фоне вымывания наиболее бюджетных лотов, говорят опрощенные «Ведомостями» эксперты. Еще в 2025 г. сформировался устойчивый тренд, заключающийся в том, что покупатели стали чаще интересоваться более компактными и менее дорогими квартирами, отмечает коммерческий директор «Яндекс недвижимости» Евгений Белокуров. Управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито недвижимости» Дмитрий Алексеев также обращает внимание на постепенную активизацию спроса на относительно бюджетные новостройки, улучшение условий по рыночной ипотеке и увеличение доступности проектного финансирования. Все это, по его словам, также отразилось на ценах на первичное жилье.